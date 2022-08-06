Зеленському та путіну знову запропонували зустрітися: названо місце

У Туреччині знову заговорили про переговори Зеленського та путіна

У суботу, 6 серпня, на 164-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запропонував голові кремля володимиру Путіну зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Відповідну заяву президент Туреччини зробив після візиту до Сочі, де він кілька годин вів переговори з кривавим путівським диктатором, передає trthaber. Зустріч хочуть організувати у Туреччині.

"Я з самого початку наголошував, що у війні в Україні не буде переможця. Попри труднощі, я також зберігаю свою тверду віру в те, що криза буде вирішена за столом переговорів. Я ще раз нагадав пану путіну, що ми можемо організувати у себе його зустріч з паном Зеленським. Ми продовжимо. Я благаю бога, щоб наші зустрічі в Сочі були корисними для нашого регіону, особливо для Туреччини та росії", — заявив Ердоган.

Помічник президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив, що без Росії війну в Україні закінчити неможливо.

"Міжнародне співтовариство не може покласти край війні в Україні, ігноруючи москву. Дипломатія та мир мають перемогти. Ми прагнемо використати відносини Туреччини з росією та Україною для досягнення взаємоприйнятного рішення", — цитує Алтуна reuters.

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Нагадаємо, на переговорах у Сочі Туреччина отримала пропозицію від рф по нафті.

Раніше повідомлялося, що Зеленський закликав цивілізований світ ввести санкції проти атомної промисловості рф після ударів росії по Запорізькій АЕС.