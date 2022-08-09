Повернення Криму, конфлікт Спартц-Єрмак та вступ до НАТО: сім важливих заяв Курта Волкера про Україну

Політик переконаний, що Україна при підтримці Заходу зможе поставити росію на місце

Українські військовослужбовці віддано працюють над тим, аби приблизити деокупацію наших територій та зрештою здолати росію на полі бою. Саме від них, а також підтримки нашої держави західними партнерами залежить, як швидко закінчиться війна і на чиєму боці все ж лишиться справедливість. Американський дипломат Курт Волкер, який раніше обіймав посаду спеціального представника Штатів щодо переговорів по Україні, переконаний: перемога буде за Україною. Але для цього доведеться добряче попрацювати, адже путін, час правління якого вже майже вичерпаний, бажає захопити собі якомога більше територій.

Що Волкер думає про російсько-українську війну, перспективи України після перемоги та деякі нинішні політичні конфлікти, він розповів у інтерв'ю журналісту "Європейської правди". "Телеграф" же вибрав основні сім заяв політика, які будуть цікаві українцям.

Про перемогу України

росія та особисто путін мали на меті знищити Україну як державу, знищити її народ, культуру, ідентичність. І він абсолютно провалив цей намір. Він не міг цього зробити, і тепер очевидно, що Україна лишається незалежною, демократичною, європейською країною. А отже — вона перемагає.

Чи витримала Україна? Так. Без сумніву. Чи здатні ви виштовхати росію зі своєї землі? На це питання ми ще не маємо відповіді, бо цього наразі ще не сталося. США та інші країни підтримують вас, надають зброю та допомогу, щоби ви могли це зробили, але не знаємо, як це станеться. Утім ми вже знаємо, що Україна витримала. росія має змиритися з тим, що їй доведеться жити в своїх кордонах.

Про повернення територій

П'ять років тому можна було розмірковувати, і я сам це тоді робив. Тоді була думка, що Донбас не потрібен росії, а тому його можна повернути швидше, а повернення Криму забере більше часу. Але тепер війна розбила всі ці міркування. Зараз на кону все. У путіна без цього не зникне імперський апетит. Тому зараз надто ризиковано лишати навіть Крим у руках у росії.

Про що можна говорити, якшо путін прям говорить — війна не закінчиться до захоплення всієї України, доки не буде так званої "денацифікації та демілітаризації" України. А всього 2 тижні тому лавров повторив ці слова. Тобто це – позиція росії. І коли вам протистоїть такий ворог – місця для компромісу немає. Україна ж не може погодитися з тим, що її захопить росія? А отже, ви маєте воювати за повернення своїх територій.

Про терміни війни

До кінця поточного року ми побачимо успішний український контрнаступ. Україна поверне деякі ключові для себе території. Наступного року ми побачимо подальші спроби України вибити росіян зі своєї землі, мабуть, теж до певної міри успішні. При цьому зима вплине на українську армію, але також вона впливатиме на російську армію. Російська армія розтягнута, вони зараз далі від своєї землі і їхнім військовим буде складніше отримувати постачання харчів, палива, зброю. Словом, у росіян буде складна зима.

Тому я би не сказав, що відвойоване станом на осінь – це ваша межа. Так, взимку справді напевно буде пауза. Але ця пауза буде не на користь Росії.

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Про те, що буде з рф після війни

путін веде росію зараз катастрофічним шляхом. Його дії вже призвели до руйнування половини російських військових потужностей, призвели до глобальної економічної ізоляції росії, країна не може імпортувати критично важливі речі, рівень життя падає. І все це буде змінюватися лише не гірше, змін на краще не буде, це все руйнує росію. І я думаю, що росіяни поступово почнуть розуміти, яким шляхом веде їх путін. Втім, важливо, щоб росія змирилася зі своїм новим статусом, росія має почуватися нормально у якості звичайної країни, яка не наполягає на тому, що вона імперія.

Про підтримку США

Сполучені Штати надають Україні величезну підтримку. І найважливіше у нашій співпраці — те, що Україна би не встояла без тієї військової підтримки, яку надали США. В той же час українці часом розчаровані і мають на це підстави, бо ми часто говоримо вам "ні", перш ніж сказати "так". Бо ми дуже повільні у наданні допомоги, і тому, що ми намагаємося її дозувати.

Про конфлікт конгресвумен Вікторії Спартц із Офісом президента

Думаю, Спартц хоче кращого, але вона оперує хибними даними, і в результаті грає на руку тим, хто виступає проти підтримки України. В США їх меншість — це крайні "ліві" і крайні "праві". Перші віддають перевагу тому, щоб задовільнити росію, другі виступають за ізоляційну політику США. Аргументи Спартц допомагають цим групам. А в реальності США не мають сумнівів в тому, що зброя надходить на фронт і застосовується за призначення. Ми бачимо результати цього. Ми бачимо вистріли HIMARS. Ми бачимо підірвані мости та склади боєприпасів, тому ми знаємо, що зброя потрапляє туди куди треба і працює ефективно. Просто забудьте аргументи про те, що зброю не дають через брак прозорості чи звістності, це просто неправда.

Президент Зеленський робить надзвичайну роботу на чолі країни, що воює. Андрій Єрмак — це очільник його апарату, критично важлива частина його команди. І я запевняю, що уряд США дуже задоволений працювати з президентом Зеленським та його командою. Її склад — це рішення президента, і мені невідомо про жодні сумніви у складі президентської команди, включаючи Андрія Єрмака.

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Про вступ України до НАТО

Я вважаю, що Україна не має шансів жити у безпеці за межами НАТО. Розпочата росією війна та її розвиток показали, що бути нейтральною або позаблоковою країною у Європі — небезпечно. Про це свідчать також рішення Швеції та Фінляндії приєднатися до НАТО. Неприпустимо, щоб по завершенню війни залишилися сірі зони щодо яких росія знову відчуватиме, що вона може на них напасти. Тому по завершенню війни ми маємо повернутися до цього питання, а Україна має стати членом НАТО.