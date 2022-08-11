"Чим далі, тим смішніше": президентські амбіції Арестовича розвеселили українців

Відоме українське "заспокійливе" розтривожило багатьох українців своєю заявою

Рішення радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича щодо ймовірної участі в наступних президентських виборах наробило чимало галасу в мережі. Військовий експерт вважає, що має шанси на удачу, але він не збирається заважати переобранню Володимира Зеленського, якщо той вирішить йти на новий термін. Тим часом, подібна ідея не знайшла великого відгуку серед українських громадян.

Реакцію користувачів мережі на інтерв’ю Арестовича журналісту Дмитру Гордону зібрав "Телеграф". Слід зазначити, що дуже багато українців справді різко негативно оцінили можливість наявності такого кандидата в бюлетені під час чергових президентських перегонів.

У мережі пропонують один одному ознайомитися з біографією нинішнього радника голови ОП, почитати про скандали, в яких він брав участь, та загалом проаналізувати його дії.

Частина користувачів також порівнює його рішення з бажанням Володимира Зеленського подати свою кандидатуру на вибори у 2019 році. До речі, люди відразу нагадують, що в Україні часто голосують не "за" когось, а "проти".

При цьому є й ті, кому ідея з Арештовичем-президентом дуже подобається. Однак таких — разюча меншість.

Тим часом у політичних кулуарах теж почали поступово говорити про майбутні вибори президента України, які, як відомо, мають відбутися у 2024 році. Однією з ймовірних кандидатур називають першу леді Олену Зеленську.