Як закінчиться війна: Резніков спростував два неприємні сценарії

Міністр оборони зазначає, що просування росіян було призупинено дуже високою ціною

Глава українського Міноборони Олексій Резніков озвучив більш реалістичні дані щодо термінів закінчення війни з росією. Якщо раніше чиновник сподівався, що зупинити ворога можна буде до кінця 2022 року, тепер він розмірковує швидше про завершення так званої гарячої фази бойових дій. Також він розповів, чи варто Україні переживати про можливість повторення "Сирії" чи "Кореї" у контексті нинішньої російсько-української війни.

Більше подробиць від Резнікова почули журналісти "Української правди". Міністр зазначив, що окопна історія воєнних дій в Україні поки що далека від завершення.

Він наголошує, що фактично "гаряча" фаза війни з російськими окупантами закінчилася для ЗСУ у травні. Саме тоді наша армія зазнала найважчих та масових втрат. Нині ж і кількість загиблих значно зменшилася, і росіян вдалося пригальмувати за допомогою західної зброї.

"Їхня навала зупинилася, просування йде дуже повільно, — зазначає Олексій Резніков. — Але це теж — кров’ю і життям наших хлопців. Тому, коли я говорю про "гарячу" фазу, це не означає, що закінчиться польова, скажімо так, окопна історія".

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Щодо прогнозів від різних експертів про можливість розвитку російсько-української війни шляхом Сирійської чи Корейської Резніков досить спокійний. Зараз він відмовляється робити повноцінні особисті припущення щодо закінчення бойових дій, але певний, що два згадані сценарії — не про нас.

Варіант із "Кореєю" неможливий, на його думку, тому що це заморожений конфлікт. Москва могла спробувати влаштувати таке у 2014 році, проте ми воювали на Донбасі вісім років, після чого зважилися на повномасштабне вторгнення.

"Щодо "Сирії", то у росіян теж ресурс вичерпується: і людський, і збройовий. А у нас навпаки додаються партнери. Тобто це, як вони кажуть, колективний Захід, цивілізований Захід, який сьогодні все більше зацікавлений у нашій перемозі", — пояснює свою позицію Резніков.

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При цьому він наголошує, що від подальшого розвитку подій залежатиме багато. І йдеться не лише про фронт в Україні, а й у політичній та економічній ситуації за кордоном.

"Ми повинні з вами бути максимально у виграшній позиції завдяки відповідним рішенням, діям Збройних сил, продовженню озброєння від партнерів і віри в те, що Збройні сили України, весь сектор безпеки і оборони здатні перемогти, — каже міністр. — Я абсолютно вірю, що це реалістичний план.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому загальна кількість росіян, що наступають на Україну, набагато менша, ніж наших захисників, але у них виходять прориви та настання. Олексій Резніков назвав два фактори, які безпосередньо впливають на це.

Також ми писали про те, що Україна збирається забрати Крим у росії військовим шляхом. Такий варіант розвитку подій анонсував генерал-майор Дмитро Марченко.