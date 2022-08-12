Краще, ніж HIMARS: Британія передала Україні нову партію потужної зброї

Українським військовослужбовцям буде чим бити російських окупантів ще жорсткіше

У п’ятницю, 12 серпня, Україна отримала нові постачання зброї від свого постійного політичного партнера – Великої Британії. На озброєння ЗСУ надійшла чергова партія реактивних систем залпового вогню М270, які вперше були використані нашими бійцями у липні 2022 року.

Інформацію про поповнення технічної бази української армії у своєму Twitter повідомив керівник Міноборони Олексій Резніков. Він наголосив, що підтримка як уряду, так і простих мешканців Великобританії є дуже важливою для українців.

Окремо Резніков висловив подяку своєму британському колегі Бену Воллесу, завдяки якому і стало можливим отримання чергового "траншу" військової допомоги.

"Наша українська армія вміло використовує це "поповнення" на полі бою", — наголосив чиновник.

Також він додав, що найближчим часом очікується надходження додаткової партії "подарунків" для ЗСУ від іноземних партнерів.

Слід зазначити, що РСЗВ M270 є американською розробкою. Це універсальна пускова установка, яка може використовуватися як для залпового вогню, так і для запуску тактичних ракет. М270 вважається кращою за хвалені HIMARS, адже, по суті, має подвійну бойову міць. До речі, в її обоймі вдвічі більше ракет — одразу 12.

Установка переміщається на гусеничній базі БМП "Бредлі" та може працювати у будь-який час доби, а також за різних погодних умов. На озброєнні армії США M270 перебуває ще з 1983 року, а пізніше їх почали передавати з метою посилення безпеки й іншим країнам НАТО.

До речі, передача додаткової партії М270 була раніше анонсована вже згаданим Беном Воллесом. Він зазначив, що за допомогою цього озброєння ЗСУ можуть вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Також "Телеграф" писав про те, як Олексій Резніков оцінює в цілому збройовий запас ЗСУ і те, з якою "різносортицею" іноді доводиться працювати нашим захисникам. Це стало однією з ключових заяв міністра у його свіжому інтерв’ю, добірку з якого робило наше видання.