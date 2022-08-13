Арестович хоче стати наступником Зеленського? Політолог пояснив, чого варто чекати

Фахівець оцінив політичні амбіції радника Єрмака

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович, який нещодавно завив про готовність йти в президенти, хоче капіталізувати медійну популярність у майбутній політичний статус.

Такою думкою у коментарі для "Телеграфа" поділився політолог Володимир Фесенко. Він зазначив, що Арестович хоче набути статусу впливового політика.

"Мені здається, він і сам хоче капіталізувати цю медійну популярність у майбутній політичний статус. Перейти зі статусу радника керівника ОП у статус впливового популярного політика", — заявив Фесенко.

Експерт додав, що влада може запропонувати Арестовичу гарне місце в партії Зеленського або навіть свій власний політичний проєкт, який буде лояльний до Банкової.

"Якщо Зеленський вирішить вдруге балотуватися, то питання майбутнього Арестовича все одно залишиться відкритим. Йому можуть запропонувати стати одним із лідерів президентської партії. Або ж створити свій власний політичний проєкт, лояльний до влади, навіть попри нинішні його розмови про незацікавленість у будь-якій політдіяльності, крім президентської", — зазначив фахівець.

Раніше Арестович у коментарі для "Телеграфа" розповів, що вважає, що говорити про вибори поки що в країні воєнний стан і невідомо, як закінчиться війна, недоречно. Віцепрезидент Асоціації політичних психологів України Світлана Чуніхіна вважає, що політика для Арестовича – все ще скоріше гра, ніж тягар відповідальності перед історією.