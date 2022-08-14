"А старі де поділися?" Кадиров анонсував відправку нової партії найманців до України

"Добровольців" готували в Російському університеті спецназу

В Україну вирушила чергова партія бійців-"кадировців", за голову яких раніше призначили нагороду в 600 доларів. Головною метою найманців називають відстоювання "інтересів багатонаціонального суспільства". Останнє, при цьому, відноситься до росії, але військові дії бійці чомусь вважають за краще здійснювати на території української держави.

Про підготовку чергової партії військовослужбовців "тік-токерів" повідомив голова Чечні Рамзан Кадиров в особистому Telegram-канаді. Він заявив, що люди, які нібито вирушають на війну, є добровольцями, які обрали свою долю "не заради грошей".

Відправлення відбувалося вранці 13 серпня. Згідно з анонсом Кадирова вже до вечора суботи чергова партія чеченців мала опинитися на території окупованого Донбасу. Підготовкою найманців займався Російський університет спецназу, що ще раз доводить провину рф у злочинах проти мирного населення України.

"Зважаючи на бойовий настрій, вони [найманці — ред.] мають намір вирізати нацистську шваль як злоякісну пухлину, не залишивши навіть найменшої згадки про членів бандерівських формувань", — заявив заслужений "тік-токер" Кадиров.

Разом із головою Чечні чергові підрозділи "кадирівців" в Україну відправляли кілька представників уряду держави. Виступаючи перед бійцями, вони заявили, що стати частиною "стрімкої визвольної армії" росії — велика честь. Судячи з усього, ці політики забули уточнити, що "стрімкість" російських окупантів трохи загальмувала одразу ж після обіцянок взяти Київ за три дні.⠀

До речі, в мережі новину сприйняли дуже жваво, і тепер активно обговорюють, куди поділися попередні підрозділи "кадировців", якщо довелося формувати нові.

Нагадаємо, що нещодавно Рамзан Кадиров відзначився погрозами не лише у бік України, а й Польщі, яка допомагає нашому народу протистояти російському навалі. При цьому чеченця не бентежить, що поляки давно є частиною НАТО.

Варто додати, що за всієї своєї войовничості лідер Чечні хоче встановити нові системи протиповітряної оборони у горах своєї держави.