Дали задню? Amnesty International вирішила перевірити ще раз свою доповідь про бійців ЗСУ

Перевірку буде проведено на "міжнародному рівні"

Представники організації Amnesty International, яка потрапила у скандал через далекий від правдивості звіт про дії ЗСУ на війні в Україні, піддадуть свою доповідь додатковій перевірці. До неї залучать незалежних експертів із різних країн світу, щоб розглянути юридичні та політичні аспекти публікації. Офіційно правозахисна організація прикривається необхідністю відповідати своїм же стандартам, але водночас є й фінансова сторона питання.

Більше деталей розповість "Телеграф", посилаючись на DW та MTV Uutiset. В Amnesty International збираються також дослідити прийняті рішення та зв’язки всередині колективу, щоб частково змінити динаміку серед співробітників організації.

Нагадаємо, що публікація скандального звіту AI відбулася 4 серпня. Правозахисники звинуватили українських бійців у порушеннях законів війни, заявивши, що нібито ті прикриваються мирними жителями під час стрілянини по ворогові. Пізніше стало відомо, що звіт міг бути складений зі слів українців, які перебувають у полоні у російських солдатів — і це вже змушує сумніватися у правдивості сказаного.

Після невиразного вибачення перед Україною Amnesty International спочатку вирішили залишити доповідь без змін. Втім, за тиждень думка була змінена. Тепер організація залучає незалежних експертів, адже спочатку дані не були подані з "делікатністю та точністю", до якої зазвичай прагнуть правозахисники.

Насправді ж цілком можливо, що до такого рішення AI спонукав відтік фінансових донорів. Тільки на території Фінляндії їх поменшало на 400 осіб. Здавалося б, це лише 1% від загальної кількості (всього — 40 тисяч), проте за 32 роки кар’єри в організації голова фінської філії Франка Йоханссона такий обсяг меценатів йде вперше.

"Це була величезна помилка в плані комунікації, яка призвела до втрати довіри до роботи, проведеної Amnesty", — заявив чиновник, коментуючи опубліковану організацією доповідь.

При цьому Amnesty International домоглася "світового визнання" після того, як звинуватила ЗСУ у злочинах, характерних для їхніх супротивників. Так, західна преса назвала організацію путінськими пропагандистами та піддала жорсткій критиці.

Глава української філії і зовсім звільнилася зі своєї посади після скандалу. Їй так і не вдалося переконати вище керівництво в тому, що вони припустилися помилки.