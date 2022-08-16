У путіна тільки один страх: Зеленський розповів, як натиснути на господаря кремля

Країну-агресора треба повністю ізолювати від світу, тоді війні точно прийде кінець

Поки колаборанти готують незаконний "референдум" стосовно приєднання Херсонської області до складу країни-агресора, Україна закликає міжнародну спільноту до посилення санкції проти росії. На думку президента Володимира Зеленського, зупинити російського диктатора володимира путіна може повна ізоляція росіян від іншого світу.

Таку думку глава Української держави висловив в інтерв'ю The Washington Post, опублікованому у вівторок, 16 серпня.

За словами Зеленського, незаконний референдум та анексія Херсона — це порушення геть усіх прав, а не тільки міжнародного, яке росія порушила вже давно. А звичайні санкції у відповідь на такі дії країни-агресора не мають жодного сенсу.

"Але країни можуть зробити те саме, тому що це порушення кордонів. Тобто точно можуть запровадити обмежувальні санкції. Наприклад, заборона на в'їзд усіх громадян РФ до країн Євросоюзу… Я від початку сказав, що вважаю найважливішими санкціями закриття кордонів, тому що вони (росіяни — ред.) відбирають чужу територію. Що ж, хай живуть у своєму світі, доки не змінять свою філософію. Отже, країни закривають кордони та вводять ембарго на енергоресурси. Особисто моя думка, що все інше слабше. Повного ембарго на постачання енергоресурсів немає, кордону не закрито", — зазначив Зеленський.

Президент України додав, що дуже багато дітей з росії навчаються в країнах ЄС і закриття кордонів через російську агресію проти України змусить їх повернутися додому, потрапивши в ізоляцію від світу. І от тоді до них дійде, яку владу вони обрали і підтримували.

"Що нам це дає? Це єдиний спосіб вплинути на путіна. Адже ця людина не має іншого страху, крім страху за своє життя. І його життя залежить від того, чи загрожує йому його внутрішнє населення, чи ні. Більше йому нічого не загрожує. Так воно і є. Тому коли його населення тиснутиме на його рішення, тоді будуть і результати. І війна закінчиться. Це дуже зрозумілі санкції, вони дуже прості. Справа не в грошах, не в газі чи трубах і не в тому, що взимку у німців не буде тепла. Просто закрий кордони на рік і побачиш результат", — резюмував глава держави.

Нагадаємо, що Володимиру Зеленському і володимиру путіну знову запропонували зустрітися. Ініціатором, як і кілька разів цього, виступила Туреччина. А до цього "Телеграф" повідомляв, що у Європейському Союзі заговорили про те, щоб припинити видачу шенгенських віз росіянам.