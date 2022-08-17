Залужного можуть замінити: "Телеграф" дізнався, хто має шанс очолити ЗСУ

Ротації у військовому керівництві країни можуть відбутися вже наприкінці серпня чи на початку вересня

Очільник української армії, генерал-майор Валерій Залужний, який лише нещодавно заявив, що ЗСУ вдалося розбити щонайменше одну п’яту кинутих в атаку російських військ, може бути замінений на своїй високій посаді. З особистих джерел, наближених до вищої влади, "Телеграфу" вдалося дізнатися, що нинішньому Головнокомандувачу, ймовірно, запропонують обійняти посаду міністра оборони. Кандидатура на його місце теж вже є.

За словами співрозмовника нашого видання, наступником Валерія Залужного може стати нинішній командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. При цьому Залужний не дуже радий перспективі перейти до Міністерства оборони, тим більше, що ця посада стандартно займається цивільною особою.

"При цьому, що робити з Резніковим, теж незрозуміло. Були ідеї зробити його [Резнікова] прем’єром, американці підтримували, — стверджує наше джерело. — Сам він був не проти стати міністром юстиції, але президента влаштовує Малюська".

Імовірний кандидат на місце Залужного – Олександр Сирський

Додамо, що нардепи та інші наближені до Зеленського люди кажуть, що конфлікту між ОП та Валерієм Залужним немає, але президентові не надто хочеться мати конкурента під час святкування перемоги України. "Батько у перемоги має бути один", — коментують таку поведінку наші джерела.

Втім, цілком імовірно, що замінити Залужного Офісу президента не вдасться, адже Головнокомандувач має найвищий рейтинг. До того ж не лише серед українців, а й в очах закордонних партнерів. Чи ризикне влада провернути будь-які такі кардинальні ротації, зможемо побачити вже наприкінці літа-початку осені — швидше за все, саме тоді можуть початися зміни у складі правлячої верхівки нашої країни.

Більше деталей про можливі перестановки у керівництві України читайте у нашому матеріалі: "Зеленський хоче зняти Залужного, а на Україну чекає новий прем’єр: які кадрові ротації готують найближчим часом"