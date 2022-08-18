Шкарлет може отримати ще два міністерства в управління: що дізнався "Телеграф"

Найближчі ротації у міністерських колах можуть здивувати багатьох українців

Кінець серпня та початок вересня обіцяють бути насиченими не лише подіями на фронті, а й на політичній ниві. Цілком імовірно, що намагаючись ще більше перебудувати економіку країни на військові рейки, в уряді проведуть кардинальні зміни. Однією з таких може стати об’єднання одразу кількох міністерств, очолити яке має всі шанси потрапити нинішній керівник МОН Сергій Шкарлет.

Особисті джерела "Телеграфа" підтверджують інформацію щодо підготовки кардинальних ротацій у Кабінеті міністрів. Насамперед на подібний крок можуть піти заради скорочення штату чиновників приблизно на 40%. Такий підхід допоможе заощадити нинішні витрати міністерств за мінімальними підрахунками на 40%.

Як каже співрозмовник нашого видання, наближений до правлячих кіл, насамперед під об’єднання можуть потрапити Міносвіти, Мінкульт та Міністерство спорту. Передбачається, що оновлену структуру очолить нинішній міністр освіти Сергій Шкарлет, чия кандидатура часто спричиняє суперечки у суспільстві.

"Не те щоб він був ефективним, але інших кандидатів зараз просто немає", — зізнається наше джерело.

Також у планах влади – об’єднання Міністерства реінтаграції з Міністерством громад та розвитку територій, а Мінекології може "зійтися" з Міненергетики. Є припущення щодо ймовірної "колаборації" між міністерствами економіки та агрополітики. Під питанням залишається й Міністерство ветеранів.

Загалом Україна може пережити грандіозні політичні перестановки в найближчі місяці. Так, "Телеграф" вже писав, що є висока ймовірність заміни чинного прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. На його посаду цілком може претендувати нинішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Крім цього, ми розповідали, чому генерал-майор Валерій Залужний може залишити посаду Головнокомандувача ЗСУ і кого готують на його місце.

Більше деталей шукайте в аналітичному матеріалі "Телеграфа": "Зеленський запропонував Залужному нову посаду, а Україну чекає новий прем'єр: які кадрові ротації готують найближчим часом"