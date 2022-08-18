Зеленський назвав умову для переговорів із росією про мир: деталі

Глава держави висловився про мирні переговори з рф

У четвер, 18 серпня, на 176-й день повномасштабного вторгнення рф у Львові президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, а також генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Зокрема, сторони обговорювали поновлення мирних переговорів Києва з москвою.

Зеленський назвав одну умову для відновлення переговорного процесу із кремлем, передає suspilne. Глава держави розповів, що про мир можна буде говорити тоді, коли росія виведе свої війська з території України.

"Переговори з рф можливі, якщо російські війська покинуть Україну", — заявив Зеленський.

Ердоган, у свою чергу, наголосив, що війна в Україні має бути врегульована за переговорним столом. Він зазначив, що весь світ відчув позитивні результати Стамбульської угоди. Тепер глава турецької держави має намір обговорити львівські переговори з президентом рф володимиром путіним.

Нагадаємо, у Львові Зеленський також провів переговори з Ердоганом та Гутеррішем окремо. З президентом Туреччини обговорювалася можливість удосконалення зернової ініціативи, ситуація навколо Запорізької АЕС, ядерний шантаж з боку окупантів, масштабна крадіжка росією зерна з тимчасово окупованих територій України. Також було порушено питання оборонної взаємодії. З Генсеком ООН обговорювалися російські провокації на Запорізькій АЕС.