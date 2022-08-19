Влада планує ротації у керівництві МВС та СБУ: "Телеграф" дізнався, чого чекати

Багато міністерств, ймовірно, будуть очолені новими людьми

Найближчими місяцями Україна, швидше за все, переживе серйозні зміни у складі чинного уряду країни. Розмови про передбачувану відставку прем’єра Дениса Шмигаля стають дедалі гучнішими, а разом із ними з’являються й інші припущення. Як, наприклад, про ротації у керівництві Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України.

Кому саме пророкують високі посади, зміг дізнатися "Телеграф" із особистих джерел, наближених до владної верхівки держави. За словами нашого співрозмовника, Банкова справді хоче багато в чому "перетасувати" міністрів, щоб зробити роботу уряду ефективнішою.

Так, відставка може загрожувати нинішньому голові МВС Денису Монастирському. Як відомо, він зайняв крісло міністра після відставки "довгограючого" чиновника Арсена Авакова. Міністерство може дістатись в управлінні першому заму Монастирського — Євгену Єніну.

Денис Монастирський

Євген Єнін

Не обійдеться і без змін в СБУ. Поки відомство працює без офіційного керівника, проте Василь Малюк, який зараз виконує обов’язки начальника, може бути перепризначений уже в якості повноцінного очільника Служби.

Василь Малюк

Нагадаємо, що, крім ймовірних кадрових перестановок, Україна може зіткнутися із загальним переформатом міністерств. Є варіант, що кілька відомств об’єднають в одне, а на чолі їх поставлять чинного міністра освіти Сергія Шкарлета.

Також "Телеграф" розповідав, яке нове "крісло" президент Зеленський може запропонувати Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Більш детально читайте у нашому великому аналітичному матеріалі: "Зеленський запропонував Залужному нову посаду, а на Україну чекає новий прем’єр: які кадрові ротації готують найближчим часом"