Росіяни повинні зрозуміти: Україна має стратегію деокупації Криму і рано чи пізно втілить її у життя

У вівторок, 24 серпня, у День Державного Прапора України наша країна проведе вже другий саміт "Кримської платформи". Свою участь у заході підтвердило близько шістдесяти іноземних представників, дарма що все проводитиметься через війну в онлайн-форматі. Представники нашої та інших держав шукатимуть найбільш відповідних рішень щодо законного та правильного звільнення Криму від російського навали.

"Телеграф" розповість, чого цього року очікувати від "Кримської платформи", а також про те, як у рф реагують на готовність української влади влаштовувати подібні політичні зустрічі попри війну.

У 2022 році кількість іноземних представників значно зросла. Якщо минулого літа учасниками "Платформи" стали представники 46 країн та організацій, то зараз за "круглим столом", нехай і онлайн, готуються зібратись учасники від понад 60 держав. Конкретного списку гостей поки немає, але достеменно відомо про участь німецького канцлера Олафа Шольца, канадського прем’єра Джастіна Трюдо, японського прем’єра Фуміо Кісіди, генсека НАТО Єнса Столтенберга та генсека Ради Європи Марії Пейчинович-Буріч.

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Відомо про те, що у 2022 році до заходу мають приєднатися країни Південної Америки, Африки, а також Азії (крім Японії, яка була і минулого року).

За словами керівника МЗС України Дмитра Кулеби, "Кримська платформа" — це важливий сигнал росії про те, що наша країна постійно бореться за необхідність деокупувати Кримський півострів. Раніше чи пізно це справді відбудеться, а отже, ми повинні мати певну стратегію.

Саміт Кримської платформи 2022 планує розглянути такі питання: - роль тимчасової окупації Криму у розгортанні повномасштабної агресії проти України; - спільні зусилля, спрямовані на відновлення безпеки та стабільності у регіоні Чорного та Азовського морів; - подальші кроки у відповідь на порушення рф прав людини та міжнародного гуманітарного права в Криму, зокрема, щодо етнічних українців та кримських татар; - посилення політики невизнання будь-якої зміни міжнародно-правового статусу Криму; - ефективність санкцій, їх посилення та запобігання обходу.

"Крим — це Україна. І ми говоритимемо про нього, що захочемо, і робити, що захочемо. Це принциповий момент", — наголосив Кулеба.

Стежити за тим, що відбувається на "Кримській платформі", можна буде завдяки трансляціям на офіційних сторінках заходу в соцмережах.

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Додамо, що на кремлівських болотах уже почалося виття представників окупаційної "адміністрації" Криму. Так, колаборант сергій аксьонов у своєму Telegram-каналі назвав українську владу та міжнародних учасників "Платформи" терористами. Чому їм було обрано саме такий епітет, зрадник не уточнював.

При цьому він не приховує єхидства черех те, що минулоріч на заході обговорювалося звільнення Криму, а зараз під російською окупацією знаходиться ще частина українських областей, крім Донбасу.

"Питання на засипку: чи доживе терористична українська державність до наступного саміту? І де він проходитиме? Може, у Варшаві? — сипле отрутою аксьонов. — І ще один важливий момент. "Кримська платформа", як і інші шоу останніх місяців із Зеленським у ролі президента, оплачені смертями десятків тисяч українських солдатів, потоками крові, величезними руйнуваннями та економічними збитками, стражданнями мільйонів людей, але кривавому лицедею нікого і нічого не шкода, йому на все начхати, бо Україна не його країна, а її мешканці не його народ, він просто відіграє роль у сценарії, написаному для нього західними "режисерами".

Враховуючи масштабність реакції невизнаного "глави" Криму, можна вдати, що проведення "Кримської платформи" дуже б’є по самолюбству російських ставлеників і колаборантів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як Україна поступово просувається у питанні деокупації Кримського півострова. Ситуацію прокоментував колишній Радмін автономної республіки Андрій Сенченко.