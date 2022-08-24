"Чий Крим?" У Литві придумали, як використати питання про півострів проти росіян

Росіян не надто хочуть бачити в країнах Балтії

Після резонансного рішення Естонії не пускати в країну російських громадян навіть за наявності шенгенських віз про подібне замислилися інші балтійські країни. На думку литовського міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса, якщо в Євросоюзі не буде єдності у подібному питанні, то Литва самостійно вживе всіх заходів, щоб не допустити росіян.

Про це повідомляє видання Delfi, наголошуючи, що остаточного рішення в уряді Литви поки не ухвалили. При цьому одним із варіантів є "регіональна" угода, яка могла б включити країни Балтії, а також Польщу і, ймовірно, Фінляндію.

Ландсбергіс підкреслив, що зараз литовці перебувають у пошуку чогось схожого на те, що прийняла Естонія. Тобто частина росіян, які потрапляють до категорії винятків, зможуть перетнути державний кордон і навіть отримати притулок. Однак більшість російських громадян все одно будуть віднесені до тих груп осіб, допуск яких до країни стане сумнівним стосовно інтересів нацбезпеки.

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У кожному з випадків перетину литовського кордону росіянином прикордонник має право поцікавитися туристом його ставленням до війни в Україні, а також питанням приналежності Криму. Якщо людина заявить, що Крим не перебуває в окупації, а пройшов через "чесний референдум", та іншу кремлівську пропаганду, це може бути серйозним рішенням для недопуску такої людини до Литви.

"Литва може зробити це і в односторонньому порядку. Але, на мій погляд, заходи ефективно працюють лише при застосуванні хоча б регіонального рішення", — наголосив голова литовської дипломатії.

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До речі, посилення контролю над в’їздом до європейських країн може торкнутися не лише росіян, а й білорусів через підтримку офіційного Мінська, що висловлюється путінському режиму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яку "залізну" позицію було озвучено одразу кількома європейськими лідерами щодо України під час другого саміту "Кримської платформи".

Також про долю Кримського півострова напередодні висловився і турецький лідер Реджеп Ердоган. Безперечно, його слова стали великим розчаруванням для Кремля.