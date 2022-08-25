Україна залишається без авіації від США: у Пентагоні назвали причину

Є речі, які бюрократія і не лише можуть затягнути на цілі роки

Анонс чергового пакету американської допомоги, пов’язаної з бойовою авіацією, розбурхав уяву багатьох українців близько місяця тому. Однак час іде, а "віз і нині там" — наших пілотів, звичайно, навчають, але саму техніку передавати не поспішають. Немає військових літаків і в останній, вельми масштабній добірці озброєння, яку анонсували США.

З чим саме пов’язана така невідповідність слів та справи, пояснила американська журналістка Кейтлін Дорнбос. У своєму Twitter вона посилається на розмову із заступником міністра оборони Штатів Коліном Калом, у якій їй удалося з’ясувати деякі тонкощі військової допомоги Україні.

Вашингтон запевняє, що підтримка ЗСУ, у тому числі в плані авіації, є дуже важливим моментом. Проте літаки передавати не поспішають, бо перехід української армії на таку техніку триватиме не один рік. Набагато простіше є переобладнання літаків, які вже є у розпорядженні ЗСУ, під наявні запити — наприклад, МіГ-29 під стрілянину ракетами HARM. Зрозуміло, що такі боєприпаси були розраховані саме на американську авіацію, але й українську вдається "перекроювати".

Коли йдеться про бойові літаки США, то це та техніка, на отримання лише контракту щодо якої потрібні місяці. Ще мінімум рік, а то й усі три — піде на те, щоб авіасудна нарешті опинилися в Україні. Саме тому зараз американці зосередилися на передачі більш реалістичної техніки, а також навчанні наших пілотів.

"Для нас важливо, щоб Україна вижила і вистояла як демократична, незалежна, суверенна країна з її територіальною цілісністю, і щоб росія заплатила ціну більше, ніж отримує зараз вигоди від агресії — щоб більше не повторилося подібного", — цитує журналістка представника Пентагону.

Нагадаємо, що 24 серпня, у День Незалежності України, президент США Джозеф Байден оголосив про надання чергового пакету військової допомоги Україні.

Трохи пізніше стало відомо, що саме входить до його складу.