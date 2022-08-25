У кремлі різко дали задню з "референдумами" на окупованих територіях України

Росіяни вкотре показали, що всі їхні слова про важливість окупованих територій для рф — лише пил

Заяви про перенесення дат псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях України про приєднання до росії, що почастішали останнім часом, підтверджують російським журналістам вже й джерела в Кремлі. Так, 11 вересня на Донбасі, а також у захоплених районах Херсонської та Запорізької областей голосування про "входження до складу рф" не буде. Деякі чиновники, які побажали залишитися анонімними, кажуть, що це пов’язано з невдачею російських солдатів на Донеччині, де ворогові так і не вдалося вийти на межі області.

Інформацію передають російські "Відомості", посилаючись на одразу п’ять різних джерел з адміністрації президента росії. Усі ці люди переконані, що жодних виборів, поєднаних із єдиним днем голосування на території рф, в окупації не проводитиметься.

Як відомо, про зміну планів напередодні говорив і ватажок бойовиків "ДНР" деніс пушилін. За його словами, голосування хочуть перенести на поки що неуточнений термін — доти, доки росіяни не зможуть витіснити бійців ЗСУ за кордони Донецької області. Троє із представників адміністрації путіна підтверджують такі настрої.

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До речі, варто додати, що 11 вересня жодного разу не називалося офіційними особами рф, як день проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України. Втім, більшість гауляйтерів міркували саме про це — щоб додати символізму до і без того незаконних дій.

Зазначимо, що в окупованих південних районах регулярно проводяться всілякі акції щодо "підкупу" місцевих жителів, які не виїхали на підконтрольну Києву територію. Люди або отримують можливість відправити дітей на безкоштовний відпочинок, або знаходять якісь інші привілеї.

Також "Телеграф" писав про те, які вимоги до російських загарбників щодо "референдумів" висунула Україна і чи дотримуються вони.