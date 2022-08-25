Ющенко дав прогноз щодо майбутнього росії після війни

Рано чи пізно російська федерація має "розвалитися" на кілька держав

Після закінчення повномасштабної війни з Україною російська федерація приречена на розпад, як найбільша держава світу. На думку третього президента України Віктора Ющенка, якщо на її території виникне 15-20 нових країн, це може спричинити стабілізацію ситуації на загальній політичній арені. У тому, що рано чи пізно після перемоги нашої країни це станеться, політик навіть не сумнівається: говорить, саме таку ціну Москва має сплатити за все зло, яке принесла українському народу.

Свою позицію Ющенко висловив у свіжому інтерв’ю "Українській правді", повідомляє "Телеграф". Він вважає, що світ вже перебуває на "етапі розпаду росії", і дуже непродуманою є думка про те, що цю державу потрібно зберегти в її нинішніх кордонах.

"Рано чи пізно ця імперія має розпастись, — зазначає Віктор Ющенко. — Тому що єдиний спосіб, де навіть такого територіального розміру державоутворення може існувати, — це демократичний спосіб. Це приклад Америки, це приклад Швейцарії, це приклад, як різне склеюється, щоб тримати прозорий баланс".

росія ж, вважає політик, не здатна на просування демократичним шляхом. Спроби дотримуватися триєдності у стилі "самодержець, церква і народність" тривають тут останні два і навіть більше століття. При цьому рф продовжує жити в стані "ручного управління", і це — неймовірно в цивілізованій країні.

"Я думаю, що найкраще росія розвалюється зсередини. Чи доживемо ми до такого руху і до такої ситуації, коли національні сили чи Дагестану, чи Чечні, чи Татарстану, чи Башкортостану, чи тих республік Сибіру та Далекого Сходу прокинуться? Я чомусь сподіваюся, що їхній національний дух проростає…” – говорить Ющенко.

Зазначимо, що найважливіших речей для перемоги над росією Віктор Ющенко виділяє лише дві. І одна з них, що не дивно, – допомога закордонних партнерів.

Крім цього, "Телеграф" писав, який найважливіший секрет у війні з росією має Україна. Третій український президент обґрунтовано прокоментував свою чітку позицію.