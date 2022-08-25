До кінця року: Резніков порадував прогнозом щодо ситуації на фронті

Українські захисники, безперечно, зможуть переламати хід війни та розбити ворога — потрібні лише відповідні засоби і трохи часу

Після запевнень у тому, що повномасштабна російсько-українська війна вже пройшла свої найгірші моменти, міністр оборони України Олексій Резніков поділився ще одним вельми оптимістичним прогнозом щодо ситуації на фронті. Чиновник, посилаючись на особисту поінформованість та прямі контакти з військовослужбовцями, обіцяє гарні новини для всіх мешканців нашої країни вже до кінця 2022 року.

Інформація про це прозвучала під час інтерв’ю для "Військового телебачення України". Резніков підкреслив, що ситуація на війні, звичайно ж, мінлива і залежить від різних факторів. При цьому сам чиновник притримується оптимістичних поглядів.

"У мене є певні позитивні надії, що цього року будуть гарні, приємні новини для всього українського суспільства та світу, — наголосив Олексій Резніков. — Людям важливо побачити перемогу".

Читайте також: Категорія Україна Скільки українців вірять у перемогу над росією: нове опитування Більшість українців відчувають гордість за країну під час війни

Самого себе очільник Міноборони жартома називає "добре поінформованим оптимістом", посилаючись на те, що має постійний доступ до більшого обсягу даних, ніж суспільство. Також міністр наголосив, що Україна продовжує вести з росією війну на виживання, однак саме ми будемо переможцями цієї битви. рф Резніков порівняв із біблійним Голіафом, якому пообіцяв "зламати хребет" — чим зараз і зайняті ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які дві речі можуть допомогти перемогти росію у цій війні. Своє бачення ситуації розкрив третій президент України Віктор Ющенко.

Крім цього, ми розповідали, що Америка заявила про надання безпрецедентного пакету військової допомоги нашій країні в День Незалежності.