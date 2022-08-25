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рф залишили за бортом? В ООН знову заговорили про місію на Запорізьку АЕС

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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росія продовжує тримати техніку та озброєння на території ядерного об’єкту Новина оновлена 25 серпня 2022, 11:59
росія продовжує тримати техніку та озброєння на території ядерного об’єкту

Через окуповані території європейці не бажають просуватися до АЕС

Усі спроби ядерного шантажу з боку рф у контексті ситуації на Запорізькій атомній електростанції проходять невдало. Українська влада продовжує непохитно залишатися при своїй думці щодо країни-агресора, а західні партнери схильні в цьому питанні більше довіряти Києву, аніж Москві. Як мінімум, генсек ООН Антоніо Гутеріш, який заявив, що місія МАГАТЕ, готова будь-якої миті прибути до Енергодару, здійснюватиме свій візит виключно з підконтрольної Україні території.

Про це політик написав в особистому Twitter у четвер, 25 серпня. За його словами, він продовжує стежити щодо ситуації, яка розгортається на окупованій території Запорізької області та навколо самої ЗАЕС конкретно. Не обійшлося і без висловлювання вже звичного для українців "глибокого занепокоєння".

"Будь-яке подальше загострення ситуації може призвести до самознищення, — заявив Антоніо Гутеріш. — Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на станцію — з Києва".

Слід додати, що нещодавно ставленики російських окупантів на тимчасово захоплених територіях України пропонували МАГАТЕ свої послуги в організації поїздки на станцію. При цьому міжнародна організація відмовляється від подібної пропозиції — мабуть, все ж таки зрозуміли, чого можуть вартувати домовленості, укладені з Кремлем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про припущення військового експерта Олега Жданова щодо того, що відбувається на Запорізькій АЕС. Він не відкидає, що Україна здатна втратити ядерний об’єкт з-під свого контролю.

Також ми писали про те, які провокації можуть готуватися на станції в Енергодарі.

Теги:
#Запорізька АЕС #Енергодар #ЗАЕС #МАГАТЕ #Антоніу Гуттеріш