Варіанти розвитку подій, які хочуть у кремлі, далекі від реальності

Колишній президент, а нині заступник голови Радфеду росії дмитро медведєв бурхливо відреагував на статтю авторитетної британської газети The Guardian про сценарії війни в Україні.

Російський чиновник через лічені години після виходу статті заявив, що варіанти британців, — "брехня чистої води та демагогія для обробки електорату", і насправді є нібито всього "півтора сценарії", як може закінчитися вторгнення росії.

На думку медведєва, перший варіант — це досягнення всіх цілей "спецоперації", як називають у росії жорстоку війну, і визнання їх владою Києва.

Другим варіантом він називає "військовий переворот" в Україні, який у фантазіях медведєва теж можливий і нібито має призвести до визнання "підсумків спецоперації".

Нагадаємо, що The Guardian навела п’ять прогнозів щодо війни в Україні:

глухий кут, при якому обидві сторони незважаючи на втрати відмовляються і припиняти боротьбу і повертатися за стіл переговорів; партизанська боротьба як спосіб прискорити поразку росії в Україні; анексія вже захоплених територій України; узимку може бути нова хвиля міграції за кордон України; Захід має нарешті визначитися, оскільки незважаючи на заяви про необхідність відтиснення росії, він не надає необхідної для цього зброї.

Як повідомляв "Телеграф", раніше медведєв у грубій формі заявляв, що Україна може отримати якісь гарантії безпеки для себе лише шляхом переговорів із росією.