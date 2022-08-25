Сценаріїв лише півтора: медведєв озвучив свої фантазії щодо війни в Україні
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Варіанти розвитку подій, які хочуть у кремлі, далекі від реальності
Колишній президент, а нині заступник голови Радфеду росії дмитро медведєв бурхливо відреагував на статтю авторитетної британської газети The Guardian про сценарії війни в Україні.
Російський чиновник через лічені години після виходу статті заявив, що варіанти британців, — "брехня чистої води та демагогія для обробки електорату", і насправді є нібито всього "півтора сценарії", як може закінчитися вторгнення росії.
На думку медведєва, перший варіант — це досягнення всіх цілей "спецоперації", як називають у росії жорстоку війну, і визнання їх владою Києва.
Другим варіантом він називає "військовий переворот" в Україні, який у фантазіях медведєва теж можливий і нібито має призвести до визнання "підсумків спецоперації".
Нагадаємо, що The Guardian навела п’ять прогнозів щодо війни в Україні:
- глухий кут, при якому обидві сторони незважаючи на втрати відмовляються і припиняти боротьбу і повертатися за стіл переговорів;
- партизанська боротьба як спосіб прискорити поразку росії в Україні;
- анексія вже захоплених територій України;
- узимку може бути нова хвиля міграції за кордон України;
- Захід має нарешті визначитися, оскільки незважаючи на заяви про необхідність відтиснення росії, він не надає необхідної для цього зброї.
Як повідомляв "Телеграф", раніше медведєв у грубій формі заявляв, що Україна може отримати якісь гарантії безпеки для себе лише шляхом переговорів із росією.