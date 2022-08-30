Російське судилище над Зеленським: СБУшник-втікач отримав привабливу пропозицію від Кремля

Свідчення підозрюваного у держзраді Наумова Кремль планує надати як "істину в останній інстанції"

Російські окупанти не залишають нагоди обмовити Україну в рамках нинішньої гібридної війни. Так, після показового суду над українським президентом Володимиром Зеленським у Кремлі можуть запропонувати політичний притулок офіцеру СБУ Андрію Наумову, який втік за кордон. Саме його планують зробити головним свідком на заочному трибуналі, який би звинуватив українського лідера в геноциді власного народу.

Таку інформацію подає російське видання The Insider, посилаючись на особисті джерела. Журналісти зазначають, що зараз долею Наумова опікується глава МВС Сербії Олександр Вулін, адже саме на сербській території нині і знаходиться СБУшник-втікач.

Відомо, що росія готова забезпечити Наумова політичним притулком. Натомість він має свідчити проти Зеленського, підтвердивши пропагандистську тезу про "геноцид мирного населення Донбасу". При цьому зрадника України попросять зазначити, що знищення українців на сході країни нібито відбувалося "за наказом президента".

Андрій Наумов

Подальша доля Андрія Наумова стала предметом активних обговорень сербських політиків під час приїзду в країну секретаря Радбезу росії Миколи Патрушева.

До речі, Олександр Вулін, який нині займається справою офіцера СБУ, також незабаром може опинитися на території рф. Є дані, що його хочуть перекваліфікувати на посла Сербії в росії.

Замість довідки. У 2019–2021 роках Андрій Наумов був начальником головного управління внутрішньої безпеки СБУ. До цього він обіймав керівну посаду у Центрі організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження. Підозрюється у держзраді за фактом ймовірної передачі росіянам свідчень про Чорнобильську АЕС, що дозволило окупантам ненадовго захопити цю територію на початку повномасштабної війни.

Варто зазначити, що в СБУ після лютневого вторгнення росії "розкрилася" не одна російська "консерва". Лише буквально днями було затримано одного з керівників військового навчального підрозділу Служби, який умовляв підлеглих не чинити опору кремлівським загарбникам.