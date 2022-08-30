У ЄС пояснили, чому в Україну почало надходити менше зброї

Інтенсивність поставок озброєння справді знизилась, але для цього є раціональна причина

Активне просування українських військових на південних рубежах фронту в Україні не в останню чергу стало можливим через західну зброю. І якщо США лише планують збільшувати обсяги постачання, то в Євросоюзі з цим спостерігаються невеликі проблеми. За словами представника ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля, цьому є логічне пояснення. Справа в тому, що багато країн Заходу наразі вже вичерпали військові запаси.

Про це він заявив під час міністерської зустрічі Європейського Союзу, яка триватиме 30 серпня у Празі. Політика цитує видання Politico, передає "Телеграф". Боррель зазначив, що попри невелике "гальмування" у наданні Україні озброєння, поставки все одно продовжаться.

За словами чиновника, ситуація на фронті в нашій країні, як і раніше, складна, а отже, ЗСУ потребують отримання зброї. Тому Євросоюз має намір продовжити допомагати Україні, як і раніше, хоча зараз із цим і є певні затримки. Головна причина — виснаження запасів вільного озброєння, яке можна було б передати союзникам.

Глави міністерств оборони у країнах ЄС пообіцяли обговорити питання постачання озброєння для українських бійців. Цілком імовірно, що Європі доведеться розширити власні військові закупівлі, щоб заповнити проблеми запасів. Також буде обговорено тему створення спеціальної місії, яка займеться професійною підготовкою військових кадрів для ЗСУ.

Тим часом третій президент України Віктор Ющенко впевнений, що Україна здолає росію не лише через існуючу західну зброю. Політик зазначив, що наша армія має власний секрет, який приведе її до тріумфу над ворогом.

Також "Телеграф" розповідав, чому в Америці вражені тим, як ЗСУ використовують отримане від союзників озброєння.