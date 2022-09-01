"Знаємо, що поставлено на карту": Кулеба дав прогноз щодо вступу України до Євросоюзу

Вітчизняна влада працює над якнайшвидшим набуттям статусу члена ЄС

Після набуття статусу кандидата на членство в Європейському Союзі Україна почала активно працювати над виконанням рекомендацій іноземних інстанцій для подальшої євроінтеграції. На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, більшість людей упевнені, що процес набуття статусу повноцінного члена ЄС у нашої країни займе роки. Однак він не відкидає і варіанта з тим, що ми зможемо стати рівноцінними членами європейської "сім’ї" всього за кілька днів — все залежить від подальших дій влади.

Про це він розповів у ході конференції "Форум 2000", яка проходила у чеській Празі, повідомляє пресслужба МЗС України. Чиновник каже, що єдина вимога українців є справедливою оцінкою зусиль з боку європейських партнерів.

Наразі із семи обов’язкових рекомендацій наша держава виконала лише одне — Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) нарешті отримала свого керівника. Як відомо, ним став Олександр Клименко, який виграв конкурс ще у грудні минулого року. З урахуванням того, що від моменту набуття Україною статусу кандидата пройшло трохи більше місяця, це вже гарні зрушення.

"Повірте мені, ми дуже сильно налаштовані, знаємо, що поставлено на карту, — стверджує Кулеба. — Ми налаштовані впровадити ці рекомендації і питати вже не про те, що буде далі, а коли саме це буде. Думаю, ми заслуговуємо на трохи оптимізму" .

На думку міністра, це не зовсім справедливо, коли питання членства України в ЄС зазвичай спричиняє міркування про процес, затягнутий на роки.

"Якщо ми готові діяти швидко, то і Євросоюз має діяти так само, — переконаний чиновник. — Кажуть, можливо, це не відбудеться за ніч — набуття членства в ЄС. Це може статися і за дві ночі, не впродовж [багатьох] років".

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи вплине на вступ України до Євросоюзу той факт, що частина наших територій все ще тимчасово окупована російською федерацією. Цей момент також роз’яснював Дмитро Кулеба.