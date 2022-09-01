Чекаємо на ключові рішення: Піонтковський розповів, що важливого для України відбудеться 8 вересня

Дальнобійні снаряди необхідні для забезпечення перемоги України у війні з росією

Наступного четверга, 8 вересня, у Німеччині відбудеться вже п’яте засідання контактної групи "Рамштайн", яка вирішує питання військової допомоги Україні. Саме ця дата стане найбільш ключовою у багатьох аспектах, адже США мають вирішити, чи українська армія отримає на озброєння далекобійні ракети ATACMS. Вони потрібні, щоб закріпити успіх наших захисників на південному напрямку фронту та спокійно просунутися далі.

Які аспекти майбутнього засідання "Рамштайну" можуть негативно вплинути на розвиток військових дій, для видання "НВ" розповів російський політолог Андрій Піонтковський. За його словами, в американському уряді є люди, які затримують чи всіляко обмежують механізм постачання озброєння для ЗСУ.

Насамперед йдеться про радника Джозефа Байдена Джейка Саллівана, який займається питаннями нацбезпеки Штатів. Саме з його подання багато пакетів військової допомоги для України було дещо видозмінено, адже він постійно виступає за "недопущення ескалації конфлікту", боячись "спровокувати путіна".

Разом із цим, зазначає Піонтковський, абсолютну підтримку нашій країні висловлюють глава Міноборони США Ллойд Остін та багато інших американських чиновників. У зв’язку із цим ще 17 серпня чимало іноземних друзів України опублікували спеціальний маніфест, у якому закликали максимально підтримати нашу країну у боротьбі з росією.

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Ключовим питанням, яке обговорюватиметься на "Рамштайні-5", є отримання далекобійних снарядів від західних партнерів.

"Фізично не було поставлено ракети дальністю до 300 км, лише дальністю до 80 км. А це вирішальне питання в операції зі звільнення Херсона. Без цих ракет неможлива й інша військова і політична мета — руйнування Кримського мосту, — пояснює Андрій Піонтковський. — На жаль, така ситуація зберігається, і ми уважно спостерігаємо, якою буде реакція адміністрації Байдена на цей маніфест 20-ти та яке рішення ухвалить президент Байден".

Політолог попереджає, що постачання далекобійних ракет ATACMS неймовірно важливе протягом найближчих двох місяців — поки не настали холоди і військовий конфлікт не "заморозився" природним способом. Україна не збирається підписувати жодних заяв про припинення вогню, але за відсутності важливого озброєння може втратити багато чого.

"Чекатимемо до 8 вересня і сподіватимемося, що маніфест цих видатних американських діячів позитивно вплине, і Байден нарешті підтримає позицію Остіна і Блінкена, відмовившись від обмежень, які наполегливо накладає на допомогу Україні пан Салліван", — резюмував Піонтковський.

Як відомо, напередодні Дня Незалежності США проанонсували новий, найбільший пакет військової допомоги для України. Однак далекобійні ракети до нього все одно не ввійшли.

При цьому Вашингтон уклав з Києвом контракт, яким зобов’язується в наступні кілька років поставити нам на озброєння системи NASAMS, які виконують роль засобів ППО.