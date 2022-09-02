Звільнення територій України військовим шляхом: Данілов пояснив, чи є вплив Заходу

Жодна інша держава не має права втручатися у рішення української влади

Багато іноземних партнерів підтримують Україні в необхідності якнайшвидше повернути собі нині непідконтрольні Києву територію, включаючи Крим. Хтось виступає за мирний діалог з росією, хтось згоден спостерігати за військовим варіантом звільнення української землі. Втім, думка західних політиків не впливає на рішення української влади щодо проведення деокупації, адже ми не зобов’язані "звітувати" ні перед ким, працюючи на захист цілісності своєї держави.

Таку позицію було твердо озвучено секретарем Ради нацбезпеки та оборони України Олексієм Даніловим в ефірі програми Наталії Мосейчук на YouTube. Чиновник підкреслив, що наша влада не потребує умовного схвалення своїх дій від Вашингтона, Берліна чи Лондона.

За словами Данілова, звільнення територій України, які зараз перебувають під тимчасовим контролем російських загарбників, — суто внутрішня справа. І лише від наших політиків та військових залежатиме, як розвинеться цей процес.

"Ми не повинні погоджувати звільнення наших територій, — підкреслив секретар РНБО. — Якщо ж йшлося про незастосування на певних етапах знарядь, які ми отримували від Сполучених Штатів, щодо об’єктів на території російської федерації — це трохи інша справа".

Тобто узгодження може відбуватися із західними партнерами щодо використання постачання їхнього озброєння. Але в інших моментах важливі рішення ухвалює суто українське керівництво, що є абсолютно логічним для незалежної суверенної держави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Данілов запропонував робити з жителями Донбасу, які перебували під впливом росії довгих вісім років після деокупації території.