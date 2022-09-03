Тищенко знову став об’єктом глузувань у мережі: що сталося цього разу

Політик залишається під пильною увагою публіки, яка використовує будь-який привід для жартів

Український нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко, який нещодавно відзначився недозаповненою декларацією, знову перебуває в центрі уваги користувачів мережі. Цього разу — після відвідин Одеси, де побував на День міста, 2 вересня. І поки мер міста Геннадій Труханов записував незвичайне привітання, Тищенко фотографувався в центрі донорства, де й сам долучився до здачі крові для потреб українських захисників.

Увагу користувачів мережі найбільше привернув знімок політика, де він зображений із міцно забинтованою лівою рукою. Світлини Микола Тищенко виклав на власній Facebook-сторінці.

"Зараз наші хлопці із ЗСУ ведуть активний наступ на Півдні. Волонтери закликають усіх небайдужих українців здавати кров. Це важливо як для військових, так і для мирних жителів. Тому сьогодні, як тільки прибув до Одеси, [пост за 2 вересня — ред.] завітав на станцію переливання крові і теж став одним із донорів", — зазначив політик.

Микола Тищенко здає кров в Одесі

Втім те, як на руку Тищенку накладено пов’язку, швидше нагадує серйозну травму, ніж наслідки забору крові.

Та сама фотографія з перебинтованою рукою

Враховуючи скандальне минуле народного депутата, який то отримує іменну зброю за невідомі "подвиги", то фотографується з "Джавелінами", яким краще бути на фронті, українці відразу відреагували на те, що відбувається шквалом жартів.

Хтось цікавиться, де він міг отримати подібну "бойову травму", хтось саркастично "молиться" за його одужання. Подібна реакція людей викликана непереносимістю піару на війні, як можна зрозуміти з коментарів.

Зазначимо, що трохи більше місяця тому Микола Тищенко примудрився стати героєм одразу двох скандалів за одну добу. Фігурантом одного з них стала його колега по фракції "Слуга народу" Мар’яна Безугла.

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