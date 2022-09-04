Не час рахувати копійки: Зеленська присоромила британців через війну в Україні

На думку першої леді, якби Захід більше підтримував Україну, то економічна криза не змогла затягтися.

Великобританія є одним із головних українських союзників на світовій арені у розрізі повномасштабної війни з росією. Обсяги військової допомоги, що передається Лондоном, неймовірні, проте багато звичайних британців почали нарікати на уряд через це у зв’язку з економічною ситуацією, що посилилася. При цьому перша леді України Олена Зеленська, будучи глибоко вдячна жителям Туманного Альбіону, наголошує: ще не настав час для підрахунку "копійок", адже Україна щодня на противагу цьому щодня рахує жертв.

Такою критикою дружина Володимира Зеленського виділилася під час інтерв’ю з журналістами ВВС. На її думку, нинішня війна справді має сильні економічні наслідки для країн Заходу, однак у цей час наша держава втрачає своїх найкращих синів та дочок.

Варто зазначити, що загальне погіршення фінансового становища в країнах Заходу пов’язане не лише з допомогою Україні та ізоляцією росії. Як США, так і Європа нарешті відчули на собі повноцінні наслідки коронавірусної пандемії. При цьому більшість із цих країн продовжують підтримувати нашу країну в боротьбі з рф. При цьому Зеленська переконана: аби ця допомога була більш своєчасною та швидкою, економічна криза не змогла б настільки затягтися.

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"Я розумію, що ситуація є дуже важкою. Але нагадаю, що під час епідемії COVID-19, а вона ще є, коли були стрибки цін, постраждала і Україна, — нагадала перша леді. — В Україні ціни теж зростають. Але ще й гинуть наші люди. Тому коли ви починаєте рахувати копійки на своєму банківському рахунку або в кишені, ми робимо те саме, і підраховуємо наші втрати".

Слід зазначити, що згідно з останніми даними Forbes Великобританія не потрапила до першої трійки країн, які найбільше підтримують Україну, а посіла лише сьоме місце. Хто став першим, читайте у нашому докладному матеріалі.

Також "Телеграф" розповідав яку цифру російських втрат на війні в Україні озвучили представники британської розвідки. Спойлер – вона вельми вражаюча.