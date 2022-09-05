Зеленський цілих півтори години говорив з Макроном: стали відомі три головні теми

Окремою темою розмови стала підтримка України з боку Франції

У понеділок, 5 вересня, президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. Представники країн спілкувалися понад 1,5 години та за цей час обговорили три важливих питання, серед яких візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Про це Зеленський написав у власному Twitter-акаунті по завершенню розмови з Макроном.

Крім візиту представників Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС в Енергодарі, Зеленський обговорив з Макроном ситуацію на фронтах, а також підтримку України з боку Франції. Деталей розмови не розголошується.

"Поінформував французького колегу про ситуацію на фронті та перебіг протидії агресії РФ. Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на ЗАЕС", — додав з цього приводу президент України.

Варто зазначити, що за кілька днів до цієї розмови президент Франції Еммануель Макрон заявив, що треба продовжувати діалог з країною-агресором РФ та російським диктатором володимиром путіним. На його думку, саме у цьому полягає робота дипломата і він не хоче допустити, аби перемовником була тільки Туреччина. Примітно, що з приблизно такою ж заявою виступив 1 вересня й канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що при цьому Макрон виступив із залізною позицією стосовно Кримського півострова.