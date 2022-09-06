Мільйони снарядів та ракет: росія знайшла, у кого купити зброю

Подібний крок, вважають американські експерти, показує розпач Кремля

Нещодавня закупівля росією безпілотних апаратів у Ірану викликала бурхливе обговорення серед представників цивілізованого світу. Майже відразу за цим американська розвідка вирішила здивувати ще одним рішенням Москви: цього разу за озброєнням країна-агресор звернулася до Північної Кореї. Нагадаємо, що КНДР стала однією з небагатьох країн світу, яка підтримала путінський режим та визнала "незалежність" ОРДЛО.

Що саме росії довелося закуповувати в "королівстві" Кім Чен Іна, докладно розповіло видання The New York Times. Журналісти наголошують, що даних розвідки не так багато, проте вони свідчать про великі проблеми у російського уряду.

Головна причина, через яку рф могла зважитися на такий крок, — світова ізоляція та неможливість закуповувати зброю чи деталі до неї в інших країнах. До того ж економічні удари Заходу по російській економіці не пройшли даремно. Зараз Москва нездатна налагодити вітчизняне виробництво навіть найпростішої зброї, яка б у короткий термін замінила знищену точними ударами ЗСУ.

За даними розвідки США, росія могла закупити у КНДР ракети малої дальності, а також сотні артилерійських снарядів. Якщо точніше, це ракети типу "Катюша", а також 152-міліметрові боєприпаси. Однак особливою технологічністю розробки Пхеньяну не відрізняються. Не виключається і те, що Північна Корея може поставити рф й інше військове обладнання в найближчому майбутньому.

Втім, аналітик Інституту вивчення війни Мейсон Кларк вважає, що у Кремлі мають бути стурбовані необхідністю співпрацювати з Кім Чен Ином, адже це може принести свої погані наслідки.

Нагадаємо, що останнім часом росія дуже поглибила двосторонні відносини з Кореєю. Більше того, у КНДР заявляли про готовність відправити своїх робітників для "відновлення Донбасу".

До речі, саме визнання Кореєю "незалежності" ОРДЛО викликало в офіційних представників України вельми яскраву негативну реакцію.