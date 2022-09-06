У Конгресі США зробили сумний для росії прогноз: "Ми не повторимо помилки"

Нинішнє політичне керівництво Росії американець вважає нацистами

Американські високопосадовці останнім часом зачастили з прогнозами про розпад російської федерації на кілька держав. Цього разу із такою заявою виступив старший радник Конгресу США Пол Массаро. Він підкреслив, що світ більше не може припуститися помилки, яка сталася 1991 року — коли росія змогла зберегти в собі величезну кількість республік.

Свої прогнози щодо майбутнього країни-агресора Массаро опублікував в особистому Twitter-акаунті. За його словами, росія, яка зараз є зосередженням нацизму, обов’язково програє у нинішній повномасштабній війні з Україною.

"Ми не можемо повторити помилку 1991 року, — зазначив американець. — На цей раз не буде зусиль для порятунку імперії".

Також Пол Массаро додав, що Україну обов’язково буде звільнено від російських загарбників. Разом із нашою країною після програшу рф про свободу можна буде говорити і в Грузії, Молдові, а також Білорусі.

У коментарях американському чиновнику нагадали про ще кілька країн, які страждають від російського впливу, зокрема військового.

Додамо, що днями Пол Массаро здійснив робочу поїздку до України. У її ході він побував у Львові, Києві та Запорізькій області. Також американець на власні очі побачив наслідки окупації Бучі, яка є одним із найбільш постраждалих від російської навали міст.

Пол Массаро під час поїздки до Бучі

Раніше "Телеграф" наголошував, що про необхідність розпаду російської федерації говорив і третій президент України Віктор Ющенко. Він сподівається, що замість єдиної держави-агресора на її території невдовзі з’явиться до 15-20 нових країн.