"Рамштайн-5" готує сюрпризи: яку зброю від союзників може отримати Україна

Американці відзначають, що українські захисники мають зараз більше тактичних успіхів, ніж армія рф

У четвер, 8 вересня, у Німеччині очікується проведення чергового, вже п’ятого засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". У його ході представники Сполучених Штатів мають оголосити про надання нового пакету військової допомоги для ЗСУ. Поки що точно відомо, що до його комплектації увійдуть високоточні снаряди GMLRS, якими стріляють системи HIMARS.

Про це стало відомо під час спілкування заступника голови Пентагону Коліна Каля з представниками преси у Вірджинії. Чиновник підкреслив, що очікується також постачання й іншого озброєння, проте воно буде представлене безпосередньо міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Цілком точно буде більше боєприпасів GMLRS, — підкреслив Каль. — Це справді те, що потрібно українцям".

Також під час пресконференції представник Міноборони США зазначив, що українська армія за короткий термін досягла непоганих успіхів на півдні України. В цілому нині тактичне становище нашої армії оцінюється значно вище, ніж російських військових. Не в останню чергу такі результати стали можливими завдяки застосуванню сучасної західної зброї.

Нагадаємо, що в попередньому засіданні "Рамштайну" брали участь представники 26 країн світу. Загалом зустріч такого формату тоді принесла нашій країні 1,5 млрд євро військової допомоги, які будуть спрямовані на протидію агресії росії.

"Телеграф" також розповідав, якою є оперативна ситуація на всіх напрямках фронту. Для свіжого аналізу ми використали дані та карти боїв від Інституту вивчення війни (США).