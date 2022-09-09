Ядерний тероризм росії: військовий експерт оцінив серйозність загрози

Ймовірно, російські бойові здібності переоцінені навіть західною розвідкою

Російські окупанти дуже часто загрожують Україні та світу ядерним ударом. Саме тому рф неофіційно називають країною-терористом, хоча її потужності щодо використання такого виду зброї не доведені. Додаткових питань додає і поведінка росіян на Запорізькій АЕС, яка в невмілих руках може призвести до величезної катастрофи.

Наскільки серйозними можуть бути загрози нашого ворога, в інтерв’ю виданню OBOZREVATEL оцінив військовий експерт інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігор Козій. На його думку, зараз дуже важливо вміти зібрати і правильно розпорядитися вірними розвідданими щодо ядерної зброї росії.

Експерт переконаний, що головна причина постійних погроз щодо натискання "червоної кнопки" з боку Кремля — це спроба захиститися. З урахуванням серйозних втрат і дуже плачевного стану економіки країни-агресора становище рф сьогодні далеко не найкраще.

"Те, що російська федерація за пів року не змогла, використовуючи свій потенціал, подолати спротив України, свідчить про те, що рівень деградації, корупції в оборонно-промисловому комплексі настільки ж великий, як і рівень деградації влади в рф", — говорить фахівець.

Саме тому говорити, що російська ядерна зброя перебуває у повноцінному бойовому стані не доводиться. Втім, наголошує Козій, остаточні висновки з цього приводу краще робити фахівцям — як мінімум, тій самій розвідці, на яку Україна зараз витрачає чимало фінансів.

Звичайно ж, залишається загроза пошкодження Запорізької атомної електростанції. Ця подія величезних масштабів, попереджає експерт, проте виключати подібний розвиток ситуації не можна. Все тому, що і ЗАЕС, і каскад ГЕС на Дніпрі за часів Союзу постійно оцінювалися з погляду військових загроз.

"Якщо, наприклад, НАТО увійде масовано в Чорне море — підривається гідроелектростанція, і велика хвиля зносить і топить ці кораблі, — пояснює Ігор Козій. — Тобто такий сценарій розглядали і сказати, що в Москві щось змінилося на краще, я не можу. Тобто я не виключаю того, що вони у разі "необхідності" її підірвуть. Я не готовий вам відповісти, на яке божевілля вони можуть піти".

Що останнім часом відбувається на території Запорізької станції, зумів з’ясувати "Телеграф", поспілкувавшись своїми каналами з одним із співробітників виробництва. Зазначимо, що інтерв’ю проходило до візиту міжнародної місії МАГАТЕ до Енергодару.

Також ми писали, які висновки західні енергетики зробили із поїздки на ЗАЕС.