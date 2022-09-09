10 тисяч окупантів під загрозою оточення: що відомо про успіхи ЗСУ на Харківщині

Усі окупанти від Куп'янська до Слов'янська опинилися під загрозою внаслідок українського наступу

Як відомо, зараз Збройні сили України проводять активний наступ на Харківщині та звільняють населені пункти один за одним. Серед найбільших успіхів української армії — взяття під контроль міста Балаклія, про що стало відомо в четвер, 8 вересня.

Утім, це досі не все, що війська України підготували окупантам. Як повідомляє російське інтернет-видання "Meduza", понад 10 тисяч російських загарбників від Куп'янська до Слав'янська можуть попасти в оточення українських військових вже дуже скоро.

"Український наступ спричинив загальну тяжку кризу Збройних сил росії (ЗС рф). Усе угруповання військ, яке займає територію від Куп'янська до околиць Слов'янська на Донеччині (це понад 10 тисяч військовослужбовців), ризикує потрапити в оточення", — йдеться в повідомленні видання.

Також вони зазначають, що російські резерви, які могли б зупинити наступ українських військ на Харківщині, на полі бою не з'явилися.

Нагадуємо, раніше "Телеграф" розповів, як ЗСУ продовжує наступ у Харківській області та чого слід очікувати в найближчі дні.