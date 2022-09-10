Міряли по радянській армії: Резніков розповів, чому Захід початково не підтримав Україну у війні

Резніков дав інтерв'ю щодо подальшого просування воєнних дій

На тлі активного просування Збройних сил Україні в Харківській області люди ще гостріше заговорили про те, як і коли може закінчитися багаторічна війна. Припущень є багато — українці часто схиляються до найбільш успішних результатів і, звичайно, позитивні сигнали до цього ми бачимо вже зараз. Цього тижня офіційно підтвердили звільнення кількох десятків окупованих раніше населених пунктів. Проте, запеклі бої досі тривають, і забігати наперед не хочеться.

Міністр оборони України Олексій Резніков дав інтерв'ю інформаційній агенції 'РБК-Україна", де висловив свою думку щодо часу та результату завершення війни, чому в українську армію ніхто не вірив на Заході і навіть в Україні та чому російська армія так швидко послабшала.

У першу чергу він розповів, що декілька чинників постійно створювали зневіру та скептицизм по відношенню до українських військ. По-перше, це була безперервна плутанина, коли Україну сприймали, як пострадянську країну або ж взагалі як частину росії. Наші мови доволі схожі, а історія постійно перепліталася. З цього випливає і другий чинник щодо армій.

"Наші Збройні сили сприймали як маленьку радянську армію, яка буде протистояти великій радянській армії. Тобто зійдуться дві радянські армії, тільки величезна і маленька. Звісно, що маленька програє великій, бо однакові стандарти, підході, озброєння, рівень проходження сигналів, наказів і моральних дух. І це виявилося абсолютно відмінним", — наголосив Резніков.

Крім того, він згадав чинник відмінності мотивацій російського та українського солдатів. Міністр підкреслює, що росіяни приїхали на території України майже як на свято, готуючись встановлювати свої прапори в центрі Києва і зустрічати щасливих людей. Однак, у результаті вони отримали шалений опір, а замість щасливої ходи Хрещатиком почали займатися грабіжками, ґвалтуваннями, пияцтвами та вбивствами. Проте, український солдат захищає свій дім, свою родину і має абсолютно іншу мораль. Тож з початком наступу на Харківщині українці мають величезну мотивацію й надалі отримувати перемоги і завдавати ударів противнику.

"Ми сьогодні руйнуємо їхні логістичні ланцюжки, склади і так далі. І постане питання: а куди йому [російському солдату] діватися? І моральний дух… це буде, як лавина, дрогне одна лінія оборони, і воно посиплеться", — зазначає він.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, експерт Тобіас Шнайдер дав прогноз щодо того, за яких умов Україна може повністю змінити хід війни.