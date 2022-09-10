У "Мінськ" та "Нормандію" більше не віримо: Резніков розповів про ймовірне закінчення війни

Резніков не підтримує встановлення миру на ненадійних умовах

Після того, як українська армія перейшла в наступ у Харківській області й успішно звільнила від російських окупантів десятки населених пунктів, не вщухають суперечки щодо ймовірного скорого завершення війни.

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю інформаційній агенції "РБК-Україна" зазначив, що таким варіантам встановлення миру як "нормандський формат" або "Мінськ-3" вже ніхто не може довіряти: ні він сам, ні президент. Також він підреслив, що посередник Ангела Меркель, яка була канцлером Німеччини, сама ж була проти вступу України до НАТО в 2008 році.

"Зараз якщо ми і будемо говорити про модель завершення цієї війни з перемогою України, то тільки з серйозними партнерами і серйозним розумінням архітектури безпеки для України в подальшому. Тому що було дві Чеченські війни в Росії, де вони після першої підписали мирну угоду і через два роки порушили умови цієї угоди. Тобто знову підступно напали на нещасну Чечню", — наголошує Резніков.

Крім того, він розповів про свої критерії розуміння завершення війни. Перший — формально-юридичний. Так, він уявляє всіх українських прикордонників на кордонах України, визнаних у 1991 році. Проте, життєво-реалістичний критерій він описав на прикладі відпустки.

"Коли ми з вами зустрінемося в аеропорту "Бориспіль", ви будете сідати на літак з членами своєї родини, вилітаючи, наприклад, до Туреччини, а я зі своєю дружиною буду вилітати, умовно кажучи, теж до Туреччини, і ми з вами будемо обговорювати, в якому готелі ви плануєте зупинитися на відпочинок. Або ні, навіть не до Туреччини. Я до Франкфурта, а ви – до Лондона, це означатиме, що British Airways і Lufthansa відкрили знову польоти по Україні".

За словами міністра оборони, він саме так уявляє відновлення миру в Україні.

Як раніше повідомляв "Телеграф", місто Куп'янськ на Харківщині звільняють від російських загарбників — у мережі з'явилися відео і фото від українських військових.