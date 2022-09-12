"Фаза прориву замінилися фазою закріплення": Арестович про подальший хід наступу ЗСУ

Арестович вважає, що тепер йде мова про закріплення на позиціях на Харківщині

З початку вересня Збройні сили України почали успішний, хоч і неочікуваний для українців та всього світу наступ у Харківській області. У результаті цього, більше 40 населенних пунктів були звільнені від російської окупації. Період активних боїв продовжується майже два тижні, супроводжуючись ейфорією і вдячністю армії з боку українців та обуренням і виправданнями провалу з боку росіян.

Політичний аналітик, радник Офісу Президента України Олексій Арестович вважає, що фаза швидкого просування українського війська тепер стає фазою закріплення військових на вигідних позиціях, аби пізніше можна було знову перейти в активний наступ. Він також підкреслює, що командування не дозволяє собі захоплюватися – і це можна сприйняти за найвищу ознаку професіоналізму, якому можна довіряти. Крім того, він наголошує на тому, що здобули українці на Сході в результаті боїв, і як зміниться ставлення світу до війни.

"Результати цунамі на Сході блискучі. Однієї техніки захоплено на те, щоб повністю забезпечити нову нашу механізовану, а то й танкову бригаду. Про моральні аспекти — що там говорити — у всьому світі зламаний міф про непереможність російської армії, що означає тотальну зміну перспективи — на києвоцентричну", — наголошує Арестович.

Він зазначив, що удари по інфраструктурі нічого не сповільнять і не скасують, а кожен інший хід росіян тільки наближує перемогу України і призведе до падіння путінського режиму.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, росія використала майже весь запас своїх ракет, але через санкції не може відновляюти їхній запас.