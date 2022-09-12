Війська на Запорізькій АЄС та цілі "спецоперації": у путіна зробили нові заяви

Пєсков дав коментарі щодо війни в Україні

Прес-секретар президента росії Дмитро Пєсков часто смішить українців і західні країни своїми промовами і коментарями на тему повномасштабного вторгення російської федерації в Україну. Його маячня рідко дає певну корисну інформацію, завдяки якій можна спрогнозувати подальший розвиток подій.

Цього разу він зробив кілька гучних заяв журналістам у ході конференц-колу щодо "спецоперації" в Україні.

Насамперед він підкреслив, що мова про відведення російських військ з території Запорізької атомної електростанції зараз не йде. Навіть незважаючи на серйозну загрозу роботі електростанції через регулярні обстріли окупантів, росію не цікавить нейтралітет ядерного об'єкту.

Крім того, Пєсков зазначає, що кремль не вбачає переговорної перспективи між президентом України Володимиром Зеленським і президентом рф володимиром путіним, передумови для спілкування також відсутні. Він додав, що зараз росія домагатиметься всіх поставлених цілей "спеціальної військової операції".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Запорізька АЕС повністю зупинена — власні потреби електростанції покриває енергосистема України.