ЗСУ розбили сили рф, призначені для війни з НАТО - британська розвідка

У наступі на Харківщині була робита важлива частина армії росії

Частини російських військ, що належали до 1-ї гвардійської танкової армії (1 ГТА), яка підпорядковується Західному військовому округу (ЗВО), були виведені з Харківської області протягом останього тижня після початку наступу Збройних сил України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у своєму розвідувальному огляді.

Британська розвідка зазначає, що саме ці частини були визначені російською федерацією ключовими для проведення контрударів у потенційній війні з НАТО.

Зазначається, що саме 1-ша гвардійська танкова армія зазнала значних втрат ще на початкових етапах вторгнення в Україну, і вона не була повністю відновлена до початку контрнаступу ЗСУ на Харківщині.

"1-ша гвардійська танкова армія була однією з найпрестижніших російських армій, виділена для оборони москви і визначена для проведення контрударів у разі війни з НАТО. Із сильним занепадом 1-шої гвардійської танкової армії та інших формувань Західного військового округу звичайні сили росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослабли. Ймовірно, росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал", — йдеться у повідомленні розвідки.

Звіт британської розвідки

Як повідомляв "Телеграф" раніше, за період наступу української армії російські загарбники втратили техніки на понад 600 млн доларів.