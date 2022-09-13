Поступки не зупинять агресора: Кулеба назвав справжню мету путіна в Україні

Пропозиції Москви вести переговори завжди стосуються "дотримання вимог Кремля", а не Києва

Після неймовірного успіху українських військових на Харківщині російські дипломати знову почали активно просувати тему з переговорами щодо мирного врегулювання нинішньої війни. При цьому їхнім справжнім бажанням був і залишається повний контроль над Україною, позбавлення її суверенітету та встановлення тут власного маріонеткового уряду. За словами керівника МЗС України Дмитра Кулеби, будь-який діалог, за який виступає Кремль, не стосується розгляду пропозицій України. Для росіян головне просунути свої бажання.

Про це дипломат заявив у свіжому інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє "Телеграф". Він наголосив, що Україна не воює на фронті для необхідності посадити владу рф за стіл переговорів. Головною метою нашої армії є звільнення окупованих територій та перемога у війні, яка розпочалася ще вісім років тому.

Цілі російського уряду щодо України, вважає Кулеба, змін не зазнали. У Кремлі хочуть, щоб Україна повністю програла по всіх фронтах. Звичайно ж, багато всього залежить від розміру території, який росіянам вдасться контролювати. Але в ідеалі, упевнений чиновник, Кремль хотів би встановити свій маріонетковий уряд, щоб "перезавантажити всю країну".

Жодні "поступки" щодо правок до Конституції чи надання нового статусу російській мові ситуацію не змінять.

"Це ситуація, яку ми теж пояснюємо нашим партнерам: якщо ви думаєте, що прийдете до росії, вклонитеся і скажете, що "ми готові там раз-два-три, тільки качайте нам газ за дешевою ціною", то ви помиляєтесь, бо це теж росію не зупинить, — наголошує Кулеба. — Вже неодноразово росія продемонструвала, що їй не можна довіряти".

Будь-які реальні зрушення у бік переговорів, за словами Дмитра Кулеби, можуть відбутися, коли у рф усвідомлять — позиції їхньої країни та армії максимально ослаблені. При цьому він упевнений, що противник все одно продовжить намагатися зберегти контроль над територіями, де все ще будуть їхні військові, і наполягатиме на їхній "російській" приналежності.

"Наша кінцева мета — це звільнення нашої території. Ми воюємо з ними не заради того, щоб сісти і десь домовитися про те, що вони тут залишаються, — резюмував Кулеба. — Ми вже це пройшли, дякую, нам вистачило".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які фактори можуть призвести Україну до прямих переговорів із росією. Головна умова всього одна, але вона дуже важлива. Щоправда, росія зараз максимально далека від її дотримання.

Також ми писали, що Кулеба думає про шанси України на швидке входження до Європейського Союзу.