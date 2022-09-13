Війська рф можуть продовжити відступати - розвідка США пояснила, за яких умов

У росії ще можуть бути сили відновити наступ, але все залежить від ставлення кремля

Представники Розвідувального управління Міноборони США вважають, що український контрнаступ на Харківщині, який змусив російські війська поспішно відступити, може ознаменувати переломний момент у війні та посилити тиск на москву, аби були залучені нові додаткові сили, або їхні війська продовжать відступати.

Про це пише газета "The Washington Post" з посиланням на американських чиновників, які залишаються анонімними.

"У росії проблеми. Тепер питання полягає в тому, як росіяни відреагують на те, що їхня слабкість була викрита, а вони не мають значних резервів живої сили або техніки", – зазначив один із посадовців.

Інший чиновник підкреслив, що здавалося, ніби українські сили обережно просувалися вперед і зміцнювали свої досягнення, а також наголосив, що російські сили, схоже, усвідомили, що їм не вистачає зброї та живої сили, щоб утримувати щойно міста та села на північному сході країни. Деякі частини російських військ під час втечі покинули свої танки, бронетехніку та боєприпаси.

Чиновники скептично поставилися до того, що президент росії володимир путін, який навіть не оголошував офіційно мобілізацію в країні, вдасться до таких тактик як використання хімічної або тактичної ядерної зброї. Незважаючи на всі свої недоліки, росіяни все ще мають здатність перегрупуватися та завдати потужного удару. Про це попередили декілька з американських посадовців.

Крім того, вони вважають, що українські прориви на стратегічно важливих напрямках до міста Маріуполь і Херсона будуть значнішими, ніж ті, що були зроблені останніми днями. Проте, звичайно, українські війська понесли там значних втрат, і для їх відновлення потребується час та постачання нової військової техніки.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, британська розвідка повідомила, що престижні частини армії росії були розбиті. Саме вони призначалися для потенційної війни з НАТО.