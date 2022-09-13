Ми готові: Кулеба розповів, на які переговори з росією згодна Україна

Дипломат підкреслює, що росія не дає серйозних сигналів щодо відновлення переговорів

Українські дипломати готові сісти за стіл переговорів з російською федерацією, якщо мова буде йти про повне відновлення цілісності українських територій. Проте, зараз росія не готова до цього і "переговори" ведуться військовим шляхом.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю інформаційній агенції "РБК-Україна".

"Так ніхто не відкидає опцію переговорів, будь-яка війна завершується переговорами, але питання в тому, в якій позиції ти сидиш за столом переговорів. Сьогодні переговори з Росією ведуться на полі бою, і це єдиний вид переговорів, який вона реально розуміє", — підкреслює він.

Крім того, він наголошує на тому, що західні партнери розуміють позицію України і також не виключають можливість переговорів. Однак, на сьогоднішній день вони не бачать позитивних сигналів від кремля щодо цього.

До того ж, Дмитро Кулеба наголошує, що дуже важко звільняти кожен населений пункт України з російської окупації, але військові заряджені на це. Тож частина територій може бути звільнена військовим шляхом, а частина — у подальшому — дипломатичним.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, росіяни не зупиняться на досягнутимо і тим більше не відступлять, адже їх цікавлять тільки власні інтереси, зокрема повне припинення існування України.