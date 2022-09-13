"Система не працює": у Зеленського жорстко звернулися до Німеччини

Подоляк звернувся до Німеччини

Радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк звернувся до західних партнерів, зокрема до Німеччини з вимогою нарешті поставити Україні танки. Він наголошує на тому, що європейських країн не надсилали танки жодного разу з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Він наголосив, що через те, що чиновники не можуть домовитися, страждають люди, а час до перемоги відкладається.

Таку заяву він опублікував на своїй Twitter-сторінці у вівторок, 13 вересня.

"Потрібно називати речі своїми іменами: система кругових поставок не працює. Півроку союзники сперечаються, хто продасть Україні танки. Півроку танків немає, бо немає "політичного рішення". Росія продовжує терор, гинуть люди, втрачається час. Німеччино, ми чекаємо твого слова", — йдеться в повідомленні Подоляка.

Пізніше він продублював свою публікацію німецькою мовою.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Офісі Президента пожартували про невдачі росії у війні і перелічили справжні цілі "спеціальної операції". Нагадуємо, що російські спецслужби створили фейковий сайт Володимира Зеленського спеціально для німецької аудиторії.