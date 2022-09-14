Залежні та ув’язнені: ким росія "підсилює" армію в Україні

Чоловіків на тимчасово окупованих територіях України легко мобілізувати не виходить, тому рф шукає нові шляхи

Великі втрати російської армії у повномасштабній війні з Україною вже відчутно позначаються на мобільності та результативності атак супротивника. Тож росіяни знову і знову шукають нестандартні джерела поповнення лав свого війська. Не в останню чергу це відбувається завдяки вербуванню нових солдатів із числа російських засуджених. До речі, багато хто з них раніше скоїв особливо тяжкі злочини або мають серйозну наркотичну залежність.

Більше деталей розповіли у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ 14 вересня. За інформацією розвідки, сьогодні найбільш активно в армію рф надходить "свіжа кров" із колоній у Тульській області росії. Особливу увагу приділяють рецидивістам або в’язням, які відзначилися надмірною жорстокістю.

Частині арештантів можуть "скостити термін", якщо вони відбудуть на фронті в Україні близько трьох місяців. Якщо ж причина, через яку людина раніше потрапила за ґрати, була досить серйозною, то термін "служби" збільшується до пів року. Однак жодних контрактів з такими громадянами не укладають. Фактично, засуджених просто використовують як гарматне м’ясо, за допомогою ЗСУ "утилізуючи" тих, хто став не потрібен власній державі.

"Також триває набір так званих "резервістів" до складу 3-го армійського корпусу. Серед уже набраного особового складу велика кількість людей, які мають наркотичну та алкогольну залежність", — зазначають у Генштабі ЗСУ.

Окремо офіційні українські джерела повідомляють про чергову хвилю "мобілізації" на тимчасово окупованому Донбасі. Поки що зосередженням таких дій є Горлівка. Місцеві "військкомати" отримали розпорядження набрати на фронт 6000 осіб до певного терміну. У місті масово розшукують та затримують осіб чоловічої статі, що збільшує загальне невдоволення серед мирних мешканців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які успіхи ЗСУ продемонстрували за кілька тижнів контрнаступу на сході України.

Також ми проаналізували свіжі карти боїв від Інституту вивчення війни (США), щоб ознайомитись із реальною ситуацією на різних напрямках фронту.