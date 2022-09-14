Економіка буде розірвана: у Євросоюзі жорстко пройшлися по росії та путіну

Російський диктатор неодмінно програє, упевнені європейські політики.

Країни Європейського Союзу продовжать непохитну підтримку України та її народу аж до перемоги у повномасштабній війні з росією. На думку очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, зараз для Заходу головне виявити рішучість, а не піддаватися на пошуки умиротворення. Якщо санкційний тиск лише посилювати, то зрештою рф нищівно програє.

Про це вона заявила під час виступу у Європарламенті перед представниками країн ЄС у середу, 14 вересня. Політикиня переконана: російський диктатор володимир путін неодмінно зазнає невдачі у війні, яку він розв’язав із Україною.

Також вона підтвердила готовність лише посилювати тиск з боку Європи на російську федерацію, і не лише політичний, а й економічний.

"Санкції ЄС проти росії залишаться чинними, поки її економіка не буде розірвана", — жорстко підкреслила вона під час своєї промови з трибуни.

Крім цього Урсула фон дер Ляйєн звернулася до першої леді Олени Зеленської, яка була присутня на засіданні, зі словами подяки до всього українського народу. На її думку, необхідно багато мужності, щоб вистояти проти російського навали, проте Україна продемонструвала свою силу та відвагу.

Також політик додала, що найближчим часом вирушить до Києва для зустрічі із президентом Володимиром Зеленським. Серед важливих питань, які планують винести на обговорення, — забезпечення доступу України до єдиного європейського ринку, а також підключення нашої країни до зони безкоштовного європейського роумінгу.

Раніше "Телеграф" розповідав, який термін вступу України до Євросоюзу озвучують українські політики. Спойлер – вони дуже оптимістичні.