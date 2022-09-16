Снаряди HIMARS, міни, тепла форма: США дають Україні новий пакет допомоги на $600 млн

Новий пакет допомоги включає зокрема снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS

Міністерство оборони США повідомило про новий пакет військової допомоги Україні на 600 млн доларів, у який входять засоби для "критичних потреб України в сфері безпеки та оборони". Цей пакет раніше анонсував Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому. Міноборони також зазначають, що це вже двадцять перший пакет допомоги, вилучений із запасів Сполучених Штатів, для України з серпня 2021 року.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону на їхньому сайті.

Пакет буде включати:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

36 000 105-міліметрових артилерійських снарядів;

1000 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

4 протиартилерійські радари;

4 вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки;

система протидії безпілотним літальним системам;

обладнання для розмінування;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

підривні боєприпаси та обладнання;

стрілецька зброя та боєприпаси;

прилади нічного бачення, спорядження для холодної погоди та інше польове обладнання.

Підкреслюється, що загалом США виділили близько 15,8 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні з початку правління адміністрації Байдена.

"Щоб задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби", – передають у повідомленні.

На передачу допомоги вже відреагували в Офісі Президента України. Зокрема керівник ОП Андрій Єрмак подякував партнерам у своєму Telegram-каналі.

"Дякуємо нашим союзникам. Зброя — це те, що потрібно для тріумфу свободи над печерними (червами — ред.) з рф."

Як повідомляв "Телеграф" раніше, США ввели санкції проти рамзана кадирова, його дружин та трьох дочок.