Відомий пропагандист Кремля засвітився у Львові: як він туди потрапив та як виглядає

Пропагандист з Німеччини знімає наклеп на Україну

Стало відомо, що німецький пропагандистський журналіст Біллі Сікс, якого вважають другом путіна і російських ЗМІ, і який неодноразово поширював фейки, приїхав в Україну, щоб зняти антиукраїнський документальний фільм.

Про це повідомляють на своїх Twitter-сторінках користувачі мережі.

Зазначається, що Біллі Сікс має акредитацію не тільки від Міністерства оборони України, а й від так званої "днр".

Акредитація від Міноборони України

Акредитація від "днр"

"Він дуже добре маніпулює, входить в довіру місцевих, має легенду: представляється мандрівником, блогером, незалежним журналістом, показує якісь документи, фото з подорожей, газетні вирізки розказує свою "нещасну" історію", — пишуть в Twitter.

Зазначається, що пропагандист вже випустив перше відео з подорожі у Львов, де назвав місто це центром українських націоналістів і цікавиться в мешканців міста щодо діяльності націоналістичних батальйонів на фронті. Так як він викладає свої відео через 3-4 тижні після зйомок, то може перебувати вже ближче до Запоріжжя або в напрямку Донецька, де спробує перейти лінію розмежування.

У 2018 році Біллі Сікса заарештували у Венесуелі за звинуваченням у шпигунстві, заколоті і незаконному вторгненні в зону, що охороняється. Крім того, він поширював проросійські фейки, зокрема про про збитий на Донбасі Boeing MH17, та незаконно перебував в окупованому Криму та в так званій "днр".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російський пропагандист Сергій Мардан зробив цілу низку цинічних висловлювань щодо українців.