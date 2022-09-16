Імперія вичерпала себе: що буде з росією після програшу війни в Україні

Поява нових держав дома російської федерації — невідворотний історичний процес

Активний контрнаступ українських військових одразу в кількох напрямках змусив світ повірити, що перемога над росією справді можлива. Це відразу збільшило і кількість розмов про ймовірне майбутнє путінської росії після її катастрофічного програшу на полі бою. У тому, що "страна огромная" розпадеться на окремі держави, не сумнівається і російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

Як він розповів виданню Obozrevatel, це стане логічним завершенням розпаду Російської імперії, його третім періодом. Перший відбувся ще 1917 року, другий — 1922-го, початком кінця стало повномасштабне вторгнення армії рф на територію суверенної України.

Яковенко пояснює, що росія від початку була сформована лише завдяки силі і примусу. Як приклад, він наводить протести в Татарстані 1992 року, коли республіка відкрито хотіла вийти зі складу рф. Слідом за цим спалахнули обидві чеченські війни, які швидко притишили всіх незадоволених.

"Великі військові, силові ресурси продовжують цементувати імперію, яка розпадається, — говорить журналіст. — Сьогодні поразка в Україні, перемелювання російських збройних сил і силовиків загалом на території України сприяють ослабленню цих скріп. Як тільки почнуться серйозні військові поразки, я не відкидаю, що піде процес розпаду".

Найімовірніше, це почнеться з того ж Татарстану, також "надії" щодо самостійного руху вперед він бачить в окремих республіках Поволжя, Якутії і Північного Кавказу. Йдеться насамперед про території, де яскраво видно бажання мати власний державний суверенітет.

Наразі, на думку Яковенка, від можливості розпаду росію утримують лише військовою силою. Але поразка на полі бою, тим більше проти України, настільки великий прорахунок путіна не пройдуть непоміченими. Внутрішні процеси обов’язково почнуть наростати, а армія не буде рада тому, що на неї "повісять усіх собак" за програш.

"Розумієте, в росії не терплять лідерів, які програли. Міф про путіна, як мачо, переможця і так далі впаде миттєво, — припускає Ігор Яковенко. — Для російського суспільства характерний стан інверсії — коли любов змінюється на ненависть, полюси змінюються миттєво. Це станеться дуже швидко. швидко і раптово, одночасно".

Таке, нагадує експерт, вже було свого часу з Михайлом Горбачовим, а потім із Борисом Єльциним. Згодом їх обох росіяни не дуже любили. На путіна чекає така сама доля, тільки куди швидше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які три причини можливого розвалу росії на окремі держави називає американський генерал Бен Годжес.