"Генпрокурора ЛНР" знищено прицільним ударом: що відомо

"Бавовна" сталася і в Луганську — за інформацією деяких РосЗМІ, колабораціоніст Горенко загинув

У тимчасово окупованому Луганську, у самому центрі міста, мешканці почули потужний вибух. Як повідомляється, це сталося в будівлі так званого "генерального прокурора лнр".

Про це повідомило російське пропагандистське видання "РИА-Новости".

Заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов заявив, що український удар припав по його кабінету.

"До мене прямо в кабінет, відверто кажучи, прилетіло близько 5 HIMARS, моє крило, де я знаходився, практично зруйновано", — цитує Стремоусова видання.

Пізніше, стало відомо про поранених і загиблих.

Деякі росЗМІ, такі як Telegram-канал "112" повідомляють, що серед загиблих— так званий "генеральний прокурор лнр" Сергій Горенко, який був у будівлі в момент вибуху.

Видання "Інтерфакс" також повідомило, що в екстрених службах самопроголошеної "лнр" підтвердили факт загибелі генпрокурора Горенка.

Офіційно ця інформація не підтверджена, інші пропагандистські ЗМІ пишуть, що він лише поранений.

Відео влучання ракети

Відео з місця подій, Луганськ

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