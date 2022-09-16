Не допустити катастрофи: стало відомо, куди потрапили ракети росіян у Кривому Розі
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У Кривому Розі російські війська вдарили по критичній інфраструктурі, є серйозні пошкодження гідротехнічних споруд.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.
"Рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки прильотів. Роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі. Черговий ракетний терор…", — йдеться у повідомленні Резніченко.
Крім того, він повідомляє, що над Дніпропетровською областю силами ППО було збито три ворожі ракети.
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